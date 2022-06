Bijna een maand geleden werd in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, een treinstation aangevallen door de Russen. Tientallen burgers kwamen daarbij om het leven. Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen bezocht de stad en trof vooral lege straten aan.

Terwijl het in andere delen van Oekraïne rustiger lijkt te worden, gaat het gevecht in het oosten door. De Russen hebben nog altijd als doel om de Donbas onder controle te krijgen.

'Triest beeld'

Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen bezocht onlangs de stad Kramatorsk in de provincie Donetsk. Op 8 april werd daar een treinstation getroffen door een raketaanval. Honderden vrouwen en kinderen stonden op de trein te wachten, in de hoop de stad zo te kunnen ontvluchten. Tientallen van hen overleefden de aanval niet.

Het treinstation is sindsdien niet meer opengegaan, vertelt Melissen. "Treinen rijden er niet meer, niet voor burgers in elk geval." Wandelend door Kramatorsk, op zoek naar mensen die hij zou kunnen spreken, viel het hem vooral op hoe verlaten de stad was. "Lege straten, kinderspeelgoed aan het hek, geen elektriciteit meer. Het was een heel triest beeld."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk de reportage vanuit de oost-Oekraïense stad Kramatorsk en het studiogesprek met Hans Jaap Melissen.

Evacuatie in geldwagens

Hoewel het langzaam gaat, zegt Melissen, rukken de Russen nog altijd op in Kramatorsk, dat zo'n 20 kilometer van het front vandaan ligt.

Voor de burgers die nog niet zijn vertrokken is dat een reden om alsnog de stad te ontvluchten, vaak met gevaar voor eigen leven. "Er rijden auto's rond, soms zelfs gepantserde geldwagens. Maar in plaats van geld worden daar mensen in vervoerd."

Minder pro-Russisch

Van het oosten van Oekraïne is bekend dat aanvankelijk een deel van de bevolking redelijk pro-Russisch was. Maar dat lijkt steeds minder te worden, merkt Melissen.

"Veel mensen lijken er negatiever in te staan. Er zijn nu meer mensen dan aan het begin van de oorlog die willen dat Rusland er niet ongestraft vanaf komt. Het gevoel overheerst: ze hebben hier niks te zoeken, het is Oekraïens gebied, klaar. En sommigen maakt het niet uit, als de oorlog maar stopt."