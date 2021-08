Een zwemtochtje op het Italiaanse meer van Bracciano werd Samuël 2 maanden geleden waarschijnlijk fataal. Zijn lichaam is ondanks diverse zoekacties nooit gevonden. Onverteerbaar voor vrienden en nabestaanden, die nu een ultieme zoekpoging ondernemen.

Ze weigeren de moed op te geven, de vrienden en nabestaanden van Samuël Boujadi (22), want ze zijn ervan overtuigd dat nog niet alles is geprobeerd hem te vinden. Door hernieuwde inzet van de specialistische Signi zoekhonden, hopen ze de komende dagen alsnog Samuël te vinden en thuis te brengen. Een laatste poging, die ze zelf via crowdfunding organiseren.

'Hij zal toch niet het meer overzwemmen?'

"Als dat maar goed gaat", dacht Jack toen hij Samuël in de verte zag zwemmen. Vrijdagmorgen 25 juni besloten Jack en Samuël een duik te nemen in het Italiaanse meer van Bracciano. De twee vrienden toerden samen met een busje een paar weken door Europa. Na Zwitserland waren ze nu in Italië beland, bij een groot kratermeer ten noorden van Rome.

Toen Jack terugkeerde naar de kant, zag hij dat Samuël verder zwom. "Hij zal toch niet het meer over zwemmen", dacht Jack, die hem vanaf de kant probeerde te roepen. Maar Samuël was toen al buiten gehoorafstand. Even later verdween hij uit het zicht. Sindsdien wordt hij vermist.

Bekijk ook Zoektocht naar verdwenen Hans en Piet is waar families van in totaal 1500 vermisten op blijven hopen

Geen geweldige zwemmer

Aangenomen wordt dat Samuël verdronken is. Zijn vrienden gaan ervan uit dat Samuël naar de andere kant van het 8 kilometer brede meer wilde zwemmen, hoewel hij zich daar van tevoren niet over had uitgelaten. "Samuël kon wel zwemmen, maar niet geweldig," zegt Daniël van Deutekom. Hij behoort tot de vriendengroep van Samuël en Jack.

"Toen hij 11 jaar was haalde hij zijn A-diploma, maar hij had geen ervaring met zwemmen in grote, diepe en koude meren", vertelt Daniël. Wel stond hij bekend als impulsief, als iemand die soms situaties niet helemaal goed inschatte.

Hulphonden van Signi

Toen Samuël niet terugkwam, sloeg Jack alarm. Daniël vertrok direct naar Italië en er kwamen diverse zoekacties op gang, waarbij het meer dagenlang werd afgespeurd. De brandweer van Rome werd zelfs ingezet, een zoekteam dat normaal gesproken actief is rond het Gardameer reisde af naar het meer van Bracciano en vanuit Nederland kwamen de honden van Signi over om te zoeken naar Samuël.

Die honden verdienden hun sporen onder meer na de tsunami in Japan en de aardbeving in de Filipijnen. Ook daar deden ze mee aan zoekacties naar vermisten. De honden sloegen wel aan op het meer, maar de Italiaanse brandweer wilde het zoekgebied niet verleggen. Duikers gingen wel het water in, maar Samuël werd niet gevonden.

Laatste zoekactie

Inmiddels is het 2 maanden later en opnieuw staat een zoektocht op stapel. Het moet de ultieme poging worden om Samuël te vinden en thuis te brengen. Volgens Daniël is het moeilijk voor de familie dat het lichaam nog steeds niet gevonden is. Vandaag en morgen vertrekt weer een team van Signi naar Italië.

Het team neemt meer honden mee en ook speciale onderwater-apparatuur, sonar, en camera's, die diepte goed aan kunnen. "De zoeklocatie moet nu verfijnd worden. Er gaat gezocht worden op 50 tot 120 meter diepte. Er is eerst met duikers wel in het ondiepe deel gezocht, op zo'n 25 meter," zegt Esther van Neerbos van Signi. "We gaan vanaf maandag 5 dagen zoeken en komen het weekend van 28 augustus weer terug."

Crowdfunding

Daniel gaat vanwege de kosten niet mee naar Italië. De actie van Signi kost volgens Daniël zo'n 10.000 euro en er is ook nog 5000 euro nodig voor sonar-experts en een onderwaterrobot.

Hij is voor de tweede keer met een crowdfunding-actie bezig om de zoektocht te kunnen betalen. Hij hoopt dat er nu ook experts uit Nederland mee kunnen. Er is een brandbrief naar het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd, met het verzoek om 'alle mogelijke hulpmiddelen in te zetten'. Het ministerie heeft nog niet op de brief gereageerd.