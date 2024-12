Het zijn vooral jongeren onder de 35 jaar die geen nieuws meer willen volgen. Zij vinden traditionele nieuwsmedia vaak te negatief of te partijdig. Nieuwsplatform De Marker probeert het nieuws daarom aantrekkelijker voor hen te maken.

Bijna 2 jaar geleden werd De Marker opgericht, met kanalen op TikTok en Instagram. Jonge journalisten maken voor het platform nieuws- en opinievideo's. Daarbij richten de makers zich vooral op jongeren tussen de 17 en 25 jaar.

Op hun manier

"We hebben bij traditionele media heel lang geprobeerd om jongeren aan te trekken", zegt bedenker Wieneke van Vught. "Maar mijn overtuiging is dat dat niet zo werkt. Je kunt veel beter een platform bouwen dat zich specifiek richt op jongeren en de plekken waar zij aanwezig zijn. We werken nog steeds met journalistieke regels, maar wel op hun manier."

Juan en Chaira maken al vanaf het begin onderdeel uit van de nieuwsredactie van De Marker. Juist op TikTok en Instagram is de concurrentie moordend, vertellen ze. Er is daar een oneindige stroom aan video's en berichten.

Bubbels doorprikken

"Soms zie je op die platforms door de bomen het bos niet meer", zegt Chaira. "Er is voor iedereen wat wils, en iedereen leeft denk ik daardoor ook in een bepaalde bubbel." De Marker probeert door die bubbels heen te breken, legt ze uit.

Bijvoorbeeld door nieuws van andere media te weerleggen. "Als wij een verhaal bij traditionele media zien dat niet klopt, leggen wij dat ook aan onze doelgroep uit: 'Kijk, dit hebben zij gezegd, wij hebben hier ook onderzoek naar gedaan, en het blijkt niet te kloppen'."

'Een ander geluid'

Het platform is nu bijna 2 jaar oud. Op TikTok heeft het inmiddels 50.000 volgers en op Instagram 15.000. Betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijk bij De Marker, legt Juan uit. "We laten al onze bronnen zien, we laten de kijkers precies weten waar we onze informatie vandaan hebben gehaald."

Daarnaast, zegt hij, bestaat de redactie uit mensen die een brede afspiegeling zijn van de samenleving. "We horen vanuit jongeren bijvoorbeeld vaak dat traditionele nieuwsmedia niet het hele verhaal vertellen over Palestina. Wij brengen dan een geluid dat niet altijd gebracht wordt, ook omdat we jonger zijn. We zijn onze eigen doelgroep. Ik denk dat jongeren zich in ons herkennen, en dat dat helpt."

Welke soorten nieuws mijden jongeren vooral?

Ook luchtige onderwerpen

De presentatoren van De Marker herkennen de klacht van veel jongeren dat het nieuws te negatief is. "De oorlogen in de wereld en de problemen in de politiek zijn natuurlijk de grootste onderwerpen", zegt Juan.

"Daarom proberen we tussendoor ook luchtige onderwerpen te brengen, zodat mensen niet meteen wegswipen als ze ons zien", legt hij uit. "Niet alles in het wereldnieuws is slecht. Dat verschil proberen we wel aan te brengen."

Nieuws ontwijken?

Zelf probeert Chaira al dat negatieve nieuws niet te ontwijken. "Ik moet zeggen dat in een soort cirkel zit. Ik denk dan dat ik het nieuws moet blijven volgen om bewust te zijn van wat er in de wereld gebeurt."

"Aan de andere kant is dat slecht voor mijn mentale gezondheid", vertelt ze over de negatieve gevolgen die nieuws op haar kan hebben. "Dan wil ik mezelf er meer van afsluiten."

'Niet de hele dag'

"Maar dan denk ik: ik heb het privilege om me af te sluiten van het nieuws", vervolgt ze. "Al die mensen die in de ellende zitten hebben dat niet, dus dan vind ik dat ik het nieuws moet blijven volgen. Zo gaat dat op en neer in mijn hoofd."

Chaira adviseert jongeren daarom om rekening te houden met hun mentale gezondheid en hun nieuwsconsumptie te matigen. "Niet de hele dag door bezig zijn met het nieuws, want dan houdt het nooit op", benadrukt ze. "Kies een bepaald moment van de dag om er even voor te gaan zitten en te kijken wat er in de wereld aan de hand is."