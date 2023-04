Hoe bescherm je je kind voor alles waar hun smartphone ze mee in aanraking brengt? Via social media als Snapchat zijn ze bijvoorbeeld maar een paar klikken verwijderd van drugsdealers, vechtfilmpjes, dickpics en loverboys. "Ga dagelijks het gesprek aan."

Met een eigen smartphone heeft een kind een portaal naar een andere online wereld in handen, is vandaag te lezen in Het Parool. En die online wereld is voor ouders moeilijk in de gaten te houden.

Een heel klein schermpje

Peter Nikken is lector jeugd en media bij hogeschool Windesheim. Hij kan wel verklaren waarom ouders moeite hebben met de smartphone van hun kinderen. "Het is heel anders dan 10 of 20 jaar geleden, toen kinderen alleen nog televisie keken. Nu zitten ze op een heel klein schermpje."

"Je moet over de schouder meekijken en je wat opdringerig opstellen om te zien waar je kinderen mee bezig zijn. Het is lastiger geworden om daar in de opvoeding zicht op te houden."

Van offline naar online verplaatst

Op hun telefoon kunnen kinderen makkelijk geconfronteerd worden met iets wat niet geschikt voor ze is, vertelt Nikken. "Er is geen verschil meer tussen de online en offline wereld. Alles loopt door elkaar heen. De gevaren van de samenleving komen makkelijk binnen bij jongeren op hun timeline."

"Het is dus ook een soort marktplaats voor zaken waarvan wij vinden: dat is niet voor jongeren. Alcohol, tabak, wapens, andere verdovende middelen... Dat wordt via online contacten verspreid. En de loverboys die vroeger bij het schoolplein stonden, ook die praktijken vinden nu via internet plaats."

Een kwetsbare periode

Zijn jongeren slim genoeg om te denken: daar blijf ik van weg? "Je kunt natuurlijk niet alle jongeren over één kam scheren", zegt Nikken. "Het hangt er vanaf hoe ze in elkaar steken en hoe ze opgevoed worden. Maar de tienerleeftijd, als je net begint met de smartphone, is wat ontwikkeling betreft wel een relatief kwetsbare periode."

"Tieners zijn op zoek naar spanningen, de invloed van vriendjes en vriendinnetjes wordt groter en de invloed van ouders neemt af. Dat wat ze tegenkomen op het internet, maakt dan dat er wel wat uitdaging in zit."

Advies van oudere kinderen

Er ligt dus wel degelijk een belangrijke rol voor ouders om hun kinderen in de online wereld te begeleiden. Maar wat is de goede manier? "Zorg dat je geïnformeerd bent, dat je weet waar het over gaat", raadt Nikken aan. "Heb het erover met andere ouders of oudere kinderen."

"Laat hen vertellen hoe ze erover denken, wat ze meemaken en wat die kinderen denken dat normaal is. Vanuit die kennis kun je dan het gesprek aangaan met je eigen kind."

Sociale druk

Toch kan het ook lastig zijn als jouw kind minder van je mag dan leeftijdsgenootjes: "De sociale druk is altijd heel groot. Dat spanningsveld van wat kinderen willen en wanneer ze eraan toe zijn, daar ontkom je niet aan. Het is belangrijk om dat goed uit te leggen."

"Als kinderen snappen dat je dat doet voor hun eigen veiligheid of in hun belang, dan zullen ze daar wel in meegaan. Als je dat op jonge leeftijd implementeert, dan gaat dat later ook makkelijker en hou je die vertrouwensband."

Dagelijks het gesprek voeren

Ondanks alles raadt Nikken ouders aan om vooral niet te slecht te denken over de invloed van de smartphone. "Denk er niet te negatief over. Maar probeer wel met gezond verstand kritisch te zijn en te volgen wat je kind doet."

"Zo gauw ze een telefoon krijgen, wijs dan al op de risico's en blijft dat gesprek voeren. Doe het ook niet alleen op het moment dat ze een telefoon krijgen en dat het dan klaar is, maar probeer dat gesprek steeds opnieuw te voeren. Eigenlijk elke dag."