Hij gold als de laatste nazi van Canada: de 97-jarige Helmut Oberlander is overleden. De geboren Oekraïner stond op het punt Canada uit gezet te worden. "Vermoedelijke zijn er nog tientallen op de wereld zoals hij", zegt onderzoeker Stijn Reurs.

Oberlander maakte in de oorlog deel uit van een Einsatz-kommando dat in Oost-Europa tienduizenden Joden, communisten en zigeuners om het leven bracht.

Achter het Joodse leger aan

Onderzoeker Stijn Reurs zoekt al meer dan 10 jaar naar de verhalen van Nederlanders die in Duitse Krijgsdienst traden. "Er waren vier Einsatzgruppen: A, B,C en D. Hij zat in Gruppe D dat weer een aantal Commando's kende", vertelt Reurs over Oberlander.

"En die hadden als taak om achter het naar het Oosten optrekkende Rode Leger aan te gaan en dood te schieten. In juni 1941 trok het Duitse leger de Sovjetunie binnen. Hij trok door het gebied waar hij opgegroeid was: Van West-Oekraïne naar de Kaukasus."

Bron: EenVandaag Onderzoeker Stijn Reurs

'Zeker nog tientallen'

Oberlander was Volksduitser. Ook in Oost-Europa woonden namelijk al veel Duitse families vóór de Tweede Wereldoorlog, vaak al generaties lang. En op moment dat het Duitse leger die gebieden bezette werden ze dienstplichtig, en moesten ze in dienst. En dan kwamen ze soms bij zo'n eenheid terecht.

Reurs denkt dat er zeker nog tientallen nazi's van het kaliber Oberlander rondlopen. "Het is niet altijd even duidelijk wat ze gedaan hebben. Vaak zijn er geen getuigen van als er oorlogsmisdaden aan het front begaan werden. Dan is het lastig om mensen te pakken."

Nazi's in Nederland

Hoe dan ook zijn er nog onbekende levende nazi's, meer dan tientallen, ook in Nederland, zegt Reurs. En dat is niet verwonderlijk als je kijkt naar de omvang van de SS: in totaal waren meer dan een miljoen mensen aan de organisatie verbonden. Duizenden wisten aan het einde van de oorlog naar het buitenland te ontkomen.

Oberlander was niet de enige nazi die na de oorlog naar Canada trok. Reurs: "Toen het Derde Rijk implodeerde trokken SS-eenheden uit Estland, Letland en Oekraïne zo ver mogelijk naar het Westen."

Ze zeggen altijd 'dit is de laatste'

"Voor hen was alles beter dan gevangen genomen worden door de Russen, dan eindigde je in de Goelag", zegt Reurs. "Via Engeland, waar ze als krijgsgevangene naartoe gebracht werden, zijn ze in landen als Canda, Australië en de VS terechtgekomen."

De aankondiging van vandaag dat de laatste nazi van Canada is overleden, bekijkt onderzoeker Reurs met scepsis: "Zolang ik dit onderzoek doe, hoor ik: 'dit is de laatste', maar ik denk dat er nog wel wat rondlopen."