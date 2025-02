Het zal bijna niemand zijn ontgaan: de griep gaat op dit moment flink rond in Nederland. Ook in de klassen wordt er veel gehoest en gesnotterd, met zieke leerlingen en leraren tot gevolg. Moeten juffen en meesters ook de griepprik krijgen? "No-brainer."

Nederland maakt momenteel de heftigste griepgolf in jaren door: sinds eind januari is er officieel sprake van een epidemie. Vorige week meldde het RIVM dat 118 op de 100.000 mensen zich met griepachtige klachten bij de huisarts heeft gemeld. En dat is overal in het land te merken, ook in het onderwijs.

Problemen in de klassen

Op plekken waar veel kinderen samenkomen, zoals crèches en scholen, gaan aan de lopende band virussen rond. En dus zorgt de huidige griepgolf voor halflege lokalen of zelfs klassen die naar huis worden gestuurd, omdat de juf of meester ziek thuis zit en er geen invaller beschikbaar is.

Volgens viroloog Ab Osterhaus 'kun je er elk jaar de klok op gelijk zetten'. "Als we een griepepidemie hebben, dan hebben we problemen in de klassen", zei hij in WNL op zondag. "20 procent van de leerkrachten valt uit, en dat is bovenop het tekort dat we al hebben."

Gratis griepprik

Het zou daarom verstandig zijn om ook leraren jaarlijks te vaccineren tegen het influenzavirus, oppert Osterhaus. "Als je hen nou gratis een griepprik zou aanbieden, en ze laten zich ook vaccineren, dan is een heel groot deel van dit probleem opgelost", stelde hij in het tv-programma.

Op dit moment wordt de griepprik gratis door de overheid aangeboden aan mensen boven de 60 jaar. Ook andere risicogroepen krijgen ieder najaar de oproep om de inenting kosteloos te halen, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte. Daarnaast wordt het personeel van zorginstellingen gevraagd om zich te laten vaccineren, omdat ze met kwetsbare mensen werken.

Werken met kinderen

Leraren werken weliswaar niet met kwetsbare mensen, maar ze lopen juist zelf meer risico om ziek te worden. Kinderen verspreiden het virus vaak makkelijker door gehoest en gesnotter. Is het dan niet logisch om juffen en meesters preventief te vaccineren tegen griep, of valt het verzuim onder leerkrachten wel mee?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt bij hoe groot het ziekteverzuim in het onderwijs is. Viroloog Osterhaus stelde dat 1 op de 5 leraren uitvalt tijdens het griepseizoen. Maar dat ziet DUO niet terug in de cijfers, zegt woordvoerder Bert Viel. "Wij komen eigenlijk nauwelijks percentages boven de 10 procent tegen."

Vaker op basisschool

De meest recente cijfers van DUO komen uit 2023. Toen ging het influenzavirus minder hevig rond dan nu, dus het is niet uitgesloten dat inderdaad zo'n 20 procent van de leraren deze winter uitvalt door griep. Dit is niet met zekerheid te zeggen omdat de overheidsdienst niet weet met welke ziekte mensen thuisblijven.

Wel weet DUO dat de piek in het verzuim ieder jaar rond deze tijd terugkomt, vertelt Viel. "We zien het vanaf januari oplopen, en dan daalt het in maart vaak weer." Ook is volgens Viel het aantal zieke onderwijsmedewerkers in het basisonderwijs 'iets hoger' dan in het voortgezet onderwijs. "Ook ligt het bij het ondersteunend personeel vaak iets hoger dan bij het onderwijsend personeel."

'Ook signaal naar leraren'

De Algemene Onderwijsbond (AOb) noemt het in ieder geval 'een redelijke no-brainer' om leraren een griepprik aan te bieden. "Je ziet wat het kost als je een klas naar huis moet sturen, of als je opvang voor de kinderen moet regelen", zegt voorzitter Thijs Roovers van de lerarenvakbond. "Die kosten zijn vele malen hoger dan de kosten van zo'n griepprik."

Daarnaast is het volgens hem ook een belangrijk signaal dat scholen af kunnen geven naar hun personeel. "Het is voor de medewerkers ook prettig om te weten dat zij door hun werkgever erkend worden, dat hun gezondheid belangrijk genoeg is om een griepprik te vergoeden."

Kost paar tientjes

Mensen die niet in aanmerking komen voor een gratis vaccinatie kunnen de inenting ook bij de huisarts halen, maar die moeten ze dan wel zelf betalen. Als het aan de vakbond ligt, wordt dit voor leraren dus vergoed door de werkgever of desnoods de overheid. "Het gaat om een paar tientjes. Laten we collectief die tientjes voor onze rekening nemen."

"Ik denk dat je, ook gezien de tekorten, alle mogelijkheden die er zijn moet aangrijpen om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan", gaat Roovers verder. "Ik zie het aanbieden van een griepprik als een klein stapje, maar wel een belangrijk stapje, omdat het hiermee ook aangeeft dat ook werkgevers alles op alles zetten om de lessen gewoon door te laten gaan."

Een eigen keuze

De PO-Raad laat weten al jaren voorstander te zijn van een griepprik voor leraren. De belangenorganisatie van schoolbesturen in het basisonderwijs benadrukt wel dat het een vrijwillige keuze moet blijven om je te laten vaccineren tegen het influenzavirus. "Het is een grondrecht dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt."

"Het wel of niet halen van de griepprik is een individuele keuze van de werknemer", vindt ook de VO-Raad, die besturen van middelbare scholen vertegenwoordigt. De organisatie wijst erop dat de griepprik nu al aan bijvoorbeeld zorgpersoneel wordt aangeboden. Het is aan de overheid om te bepalen of leraren ook aan de lijst moeten worden toegevoegd, zegt de VO-Raad.

'Vaak je handen wassen'

Als die betaalde griepprik voor leraren er uiteindelijk niet komt, dan zit er volgens hoogleraar onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen Klaas van Veen eigenlijk maar één ding op: handen wassen. "Veel je handen wassen, want dat is eigenlijk een van de weinige dingen die je kan doen."

Wat dat betreft hebben scholen wel geleerd van de coronapandemie, ziet hij. "Iedereen is veel voorzichtiger en hygiënischer geworden en let veel meer op." Maar, benadrukt de hoogleraar: "Het is onvermijdelijk dat als je met kinderen werkt, je als leerkracht besmet maakt." Dus ook Van Veen denkt dat het 'een goede zaak zou zijn' om leraren de griepprik te geven.