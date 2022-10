Vooraanstaande FNV-bestuurders doen een dringend beroep op PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. Ze vinden dat oud-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, die dit jaar uit de fractie stapte na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, terug moet keren.

Rond de partijtop van de PvdA blijft het stil rondom de kwestie Gijs van Dijk. Die stilte wordt nu doorbroken door 18 vooraanstaande bestuurders van vakbond FNV, die daarnaast ook lid zijn van de PvdA.

'We kunnen ons geen ruzies permitteren'

In een gezamenlijke brief roepen ze partijvoorzitter Sent op om oud-Kamerlid Van Dijk te rehabiliteren. "Wij kunnen ons als partij nu geen langslepende interne ruzies permitteren", schrijven de prominente partijleden.

"We moeten vol aan de bak om een stevig sociaaldemocratisch geluid te laten horen en ons voor te bereiden op de komende Provinciale Statenverkiezingen", laten ze bezorgd weten in de brief.

Uitspraak door beroepscommissie

De FNV-bestuurders roepen het PvdA-partijbestuur op om de uitspraak van de beroepscommissie te erkennen en daar naar te handelen. Deze beroepscommissie oordeelde vorige week dat het partijbestuur onzorgvuldig en ongepast heeft gehandeld in de kwestie rond Van Dijk.

De commissie vernietigde bovendien de sancties die het partijbestuur aan Van Dijk had opgelegd. Wat de briefschrijvers betreft maakt dat de weg vrij voor Van Dijk om terug te keren in de Tweede Kamerfractie. "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald."

'Van Dijk wordt gemist in Kamer'

Het partijbestuur moet nu snel in actie komen, vinden de kritische leden. "Daarin kan ook worden meegenomen dat de signalen van de klagers door de partij volledig serieus zijn genomen."

De FNV-bestuurders maken zich ook zorgen over 'het ontbreken van een Kamerlid dat zijn of haar voetsporen heeft verdiend in de vakbeweging'. Voordat Van Dijk in de Kamer kwam, was hij jarenlang bestuurder bij FNV. "De inbreng zoals door Gijs van Dijk werd gebracht in de Tweede Kamer missen wij."

Nog niets gehoord van PvdA-bestuur

Eerder liet het PvdA-bestuur weten in gesprek te willen met het oud-Kamerlid. Van Dijk zegt op zijn beurt dat hij tot nu toe niets gehoord heeft van zijn partij. Een woordvoerder van partijvoorzitter Sent laat aan EenVandaag weten de briefschrijvers zo snel mogelijk te antwoorden.

In een interview met EenVandaag vertelde hij vorige week dat hij 'dolgraag' wil terugkeren als Kamerlid: "Ik wil heel graag dat we dit conflict oplossen. En dat ik de sociaaldemocratie, zoals ik dat altijd heb gedaan, met hart en ziel weer kan vertegenwoordigen."