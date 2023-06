Het gezin uit Dordrecht dat in 2020 racistisch bejegend werd tijdens een aanhouding door een agent, heeft verbaasd gereageerd op het nieuws dat diezelfde agent nu leidinggevende wordt bij de vreemdelingenpolitie. Dat laat advocaat Justin Kötter weten.

"Mijn cliënten hebben met verbazing kennisgenomen van het nieuws van gisteren", vertelt advocaat Kötter. Op 5 december 2020 werd gezin op hardhandige wijze aangehouden. "Mijn cliënten geven aan dat ze dit wel vinden passen binnen het handelen van politie en justitie, zoals zij dit de afgelopen jaren hebben gezien", vertelt de advocaat. "Waarbij het nodige wordt ontkent, tegengesproken, terwijl de feiten vastliggen."

Anders dan proces verbaal

Het gezin raakte die avond zijdelings betrokken bij een arrestatie van een dronken kennis, die in conflict was geraakt met de politie voor een flat in hun buurt. De situatie escaleerde in een vechtpartij tussen het gezin en de politie. In plaats van de kennis, werd het gezin geboeid afgevoerd.

Een dag na het incident sprak de politie zelf van 'een niet goed te praten geweldsuitbarsting' die 'alle perken te buiten ging'. Uit beelden van de camera van de flat bleek echter dat de situatie heel anders was dan de agenten hadden vastgelegd in hun proces-verbaal.

'Weerzinwekkend' racisme

De vader van het gezin werd het n-woord genoemd, 'een weerzinwekkende discriminatoire uitlating', noemde de rechter dit later. Ook oordeelde de rechtbank dat er buitenproportioneel geweld was toegepast en dat het OM 'niet ontvankelijk' was.

De agent zelf werd door de politierechter veroordeeld voor de discriminerende uitlating en kreeg een geldboete van 250 euro. Ook wordt hij vervolgd voor valsheid in geschrift, omdat het proces verbaal van de aanhouding niet klopte.

'De agenten zeiden tegen onze zoon: je bent al van stront, waarom ruik je ook naar stront?'

'Tweede kans'

Nu maakt hij dus de overstap als leidinggevende bij de vreemdelingenpolitie. Een functie waar hij zelf op solliciteerde, laat een woordvoerder van de eenheid Rotterdam- Rijnmond weten. Hij is door een commissie geselecteerd en ze hebben gesproken over zijn verleden, stelt men.

"In deze procedure heeft hij gereflecteerd op dit verleden. Hij heeft zes maanden de tijd om te laten zien of hij in staat is op een goede manier leiding te geven", zegt de woordvoerder. "We geven de collega een tweede kans wat, naast het stellen van de norm en het nemen van passende maatregelen ook hoort bij het zijn van een lerende organisatie."

'Afstand genomen'

Een woordvoerder van de politie laat weten dat 'de beledigende uitspraak met discriminatoir karakter' die de politiemedewerker deed nooit had mogen gebeuren. "Wij hebben hier altijd nadrukkelijk afstand van genomen". Disciplinair is de zaak afgedaan. "Hij heeft disciplinair een schriftelijke waarschuwing gekregen"

Eenheidschef van Rotterdam Rijnmond Fred Westerbeke bood naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag zijn excuses aan: "Aan degene die het onacceptabele scheldwoord naar zijn hoofd kreeg en een ieder die hierdoor werd gekwetst bied ik zelf en namens mijn eenheid excuus aan."

'Nog altijd geen excuses'

Maar tot op de dag van vandaag zijn die excuses nooit persoonlijk bij zijn cliënten gemaakt, zegt advocaat Kötter. "Wij begrijpen dat mensen een tweede kans krijgen, maar er is geen excuus aangeboden aan mijn cliënten. Sterker nog, er wordt verder geprocedeerd." De zaak tegen de vader en zoon van de familie wordt nog altijd doorgezet, zegt Kötter.

De politie Rotterdam Rijnmond zegt een aanbod voor een gesprek te hebben gedaan, ondanks de juridische procedures die lopen. 'Een verzoenend gesprek te voeren om over en weer te herstellen', schrijft de woordvoerder. Volgens advocaat Kötter ging dit aanbod echter niet om een excuus-gesprek. Wanneer de zaak van vader en zoon verder gaat, is niet bekend.