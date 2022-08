Het kabinet had veel eerder maatregelen moeten nemen om te zorgen dat de koopkracht niet verder daalt. Dat zegt wethouder Peter Heijkoop van de VNG. "Al in februari trokken we aan de bel over de middeninkomens. En nu is het 1 over 12."

"Het is teleurstellend dat het kabinet pas volgende week bij elkaar komt om te praten over de maatregelen die ze kunnen nemen, wij zagen dit al veel eerder aankomen", zegt Heijkoop. Hij is wethouder Sociale Zaken in Dordrecht en voorzitter van de commissie voor Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Middeninkomens in de problemen

Als wethouder ziet Heijkoop de invloed van de hoge inflatie op inwoners, maar het kabinet lijkt de urgentie om koopkrachtdaling te voorkomen niet echt te voelen, zegt hij. "Ik kan bijna niet verklaren waarom dat zo is. Ik denk dat ze dachten dat het niet zo'n vaart zou lopen."

Heijkoop maakt zich grote zorgen over de inwoners van Nederland. "Als gemeente hebben we goed zicht op de lage inkomens omdat die al bij onze uitvoeringsinstanties bekend zijn. Maar we zien nu ook steeds meer middeninkomens die in de problemen komen met hun energiecontract en de prijzen in de supermarkt", zegt hij. "Het wordt steeds erger."

Gebrek aan leiderschap

"Er wordt wel overlegd, maar maatregelen zijn niet op tijd gekomen", vindt hij. "Er is een gebrek aan leiderschap en daadkracht. Het kabinet staat veel te ver van de werkelijkheid vandaan."

"Het kabinet zit niet uit liefde bij elkaar", vervolgt hij. "Ze komen er samen niet uit."

Op peil

Volgens Heijkoop zijn er maatregelen waar het kabinet mee aan de slag zou kunnen gaan. "Het moet zorgen dat het besteedbaar inkomen op peil blijft door middel van fiscale maatregelen", legt hij uit. "In Frankrijk betalen bedrijven die enorme winsten maken extra belasting. Dat zou in Nederland ook moeten."

"Het kabinet heeft dat altijd een beetje links laten liggen, maar nu zijn ze het gewoon verplicht. Dat staat zelfs in de grondwet", zegt Heijkoop.

'Om je voor te schamen'

Heijkoop bedoelt daarmee dat het kabinet verplicht is om te zorgen dat alle Nederlanders bestaanszekerheid hebben. "Het is om je voor te schamen dat het kabinet het recht daarop niet waar kan maken", zegt hij.

"Het is tijd om de middelen te herverdelen", voegt hij toe. "Ze moeten op zeer korte termijn met een plan komen. Het is onbestaanbaar dat dat er nog niet is."