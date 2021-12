Door het besluit van demissionair minister De Jonge om de afdeling kinderhartchirurgie in het UMC Groningen te sluiten, zullen er onnodig kinderen overlijden. Dat zegt hoofd kinder-ic van het ziekenhuis Martin Kneyber.

Teleurstelling, ongeloof en heel veel boosheid; dat voelde Kneyber toen hij hoorde dat de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden moeten stoppen met kinderhartchirurgie. De zorg wordt overgeheveld naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam.

'Ondoordacht en dramatisch'

Het hoofd kinder-ic in het UMC Groningen noemt het 'een ondoordacht en dramatisch besluit'. Hij begrijpt dat concentratie nodig is, 'versnippering van zorg is niet goed, zeker niet bij hoogcomplexe zorg als deze', benadrukt hij.

"Maar samen met Rotterdam en Leiden werkten we sinds 2020 aan een plan, het zogeheten DC-3 plan, om deze specialistische zorg voor het hele land beschikbaar te houden. Dat was vergevorderd", zegt Kneyber.

Geen apparatuur meer in de buurt

Wat de gevolgen zijn als de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen moet sluiten? "We hebben een belangrijke functie voor kinderintensieve zorg in Noord-Nederland. Stel, er komt hier een kind onder het ijs terecht, dan hebben we straks geen apparatuur meer om hem of haar op te warmen. Er zullen kinderen overlijden die helemaal niet hoeven te overlijden."

Als een kind in het noorden van Nederland hoogspecialistische zorg nodig heeft, moet het in het vervolg naar Rotterdam of Utrecht. "Dat kán, maar nu kan de zorg binnen een half uur geregeld zijn. Als je een kind per helikopter of ambulance moet vervoeren, ben je gauw een paar uur verder. Dat gaat ten koste van de patiënt."

Bron: EenVandaag Hoofd kinder-ic Martin Kneyber bij het UMC Groningen via Skype

Essentieel in de keten

Als kinderhartchirugie in het UMC Groningen verdwijnt, vervolgt Kneyber, verdwijnt een heel groot deel van de kinderzorg in het noorden van het land. "Kinderhartchirurgen zijn essentieel in de keten van zorg voor zieke kinderen. Als die hier niet meer werken, vertrekken ook andere professionals, zoals kindercardiologen."

"En er komt een accuut einde aan het enige programma in Nederland voor kinderlongtransplantaties. Alles is zo nauw met elkaar verweven."

Petitie

"Concentreren is goed," zegt Kneyber, "maar we moeten ook de regionale spreiding in de gaten houden, zodat zorg voor iedereen toegankelijk blijft." Hij hoopt dan ook dat demissionair minister De Jonge zijn plan om te sluiten terugdraait of in elk geval bevriest.

Inmiddels hebben bijna 150.000 mensen hun handtekening gezet onder een petitie om de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen te behouden.

'Plan voldoet niet'

De perswoordvoerder van De Jonge reageert dat het plan van de UMC's in Groningen, Leiden en Rotterdam om zorg in het hele land beschikbaar te houden, opp twee punten niet voldoet. "Het wordt niet gedragen door alle betrokken UMC's, zo is het niet een plan waar ook UMC Utrecht zich achter schaart."

"Daarnaast wil het plan in concentratie naar drie centra terwijl de minister, mede op basis van advies van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en een flink aantal zorgprofessionals, een concentratie naar twee locaties, zoals gemeld in de brief naar de Tweede Kamer."

Hartstichting

De Hartstichting zegt in een reactie dat ze samen met gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen verdere concentratie van openhartoperaties en andere complexe ingrepen bij patiënten met een aangeboren hartafwijking steunt.

"Door complexe ingrepen te concentreren zal de kwaliteit van zorg verder verbeteren. Alle locaties blijven wel open voor alle andere kinderhartzorg. Zo blijven de poli-controles, diagnostiek en 24-uurs spoedzorg bij de huidige ziekenhuizen en wordt gezorgd dat de aangeboren hartafwijkingenzorg bereikbaar blijft en dat de opgebouwde expertise in deze ziekenhuizen blijft", zegt een woordvoerder. "De openlijke discussie over de keuze van locaties is niet in het belang van patiënten."