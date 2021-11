Ze zou meisjes hebben geronseld voor de Amerikaanse miljardair en pedofiel Jeffrey Epstein: Ghislaine Maxwell. Het proces tegen haar start maandag in New York. Advocaat Merel Pontier: "Deze vrouw had alles en kwam ermee weg."

De Britse Ghislaine Maxwell wordt onder meer beschuldigd van het ronselen van meisjes in de jaren 90, die vervolgens werden verkracht door miljardair en zakenman Jeffrey Epstein. Hijzelf heeft nooit terechtgestaan, in 2019 pleegde hij zelfmoord in zijn cel. Het is de eerste keer dat iemand terechtstaat in de kring rond Epstein.

Gebruikt als zondebok

Uit rechtbankstukken blijkt dat Ghislaine Maxwell heeft geklaagd dat ze wordt gebruikt als zondebok nu Epstein niet meer te vervolgen is. De Nederlandse Merel Pontier is advocaat in Amerika en geeft Maxwell geen ongelijk.

"Het lijkt er wel op dat ze haar vervolgen omdat ze toch iemand verantwoordelijk willen stellen voor de misdrijven die zouden zijn gepleegd."

Geen medelijden

Toch hoeft Maxwell niet te rekenen op medelijden van Pontier. De Nederlandse advocaat staat in het Amerikaanse Texas mensen bij die zijn veroordeeld tot de doodstraf. Voor haar laat de Maxwell-zaak zien hoe onrechtvaardig het Amerikaanse rechtssysteem is en hoe belangrijk geld en connecties zijn. Zelfs in de cel.

"Er bestaat echt geen groter verschil tussen Ghislaine Maxwell en de cliënten die ik bijsta op deathrow. Zij hebben niet de status en het geld die Ghislaine Maxwell wel heeft. Mocht ze schuldig zijn, dan vind ik het een heel triest voorbeeld van waar mensen met zo'n hoeveelheid aan geld en macht mee weg kunnen komen. Ik vind het een fout in het rechtssysteem dat iemand pas na tientallen jaren een keer verantwoording af moet leggen."

Ratten in haar cel

Toch lijkt geld dit keer niet genoeg. Maxwell bood 28,5 miljoen om op borgtocht vrij te komen maar de rechter wees dat verzoek af. En dus blijft ze vastzitten, naar eigen zeggen onder erbarmelijke omstandigheden. In een recent interview met de Britse krant Daily Mail klaagt ze over ratten in haar cel en verrot eten. "Bewakers gaven me een appel met maden erin."

De Amerikaanse advocaat Florian Miedel kent de advocaten die Maxwell bijstaan. Ook hij denkt dat geld haar dit keer niet gaat redden. "Ze heeft de beste en duurste advocaten van New York, maar uiteindelijk zijn ook zij afhankelijk van hoe overtuigend het bewijs is. Als dat spijkerhard is, kun je weinig doen."

Bekende figuren

Voor slachtoffers van Epstein blijft het frustrerend dat alleen Maxwell terechtstaat, terwijl er zoveel prominente namen circuleren in de kring rond Epstein. De Britse Prins Andrew is de bekendste, maar ook namen als Bill Clinton, Bill Gates en Elon Musk doen de ronde.

Toch vermoedt Florian Miedel dat er achter de schermen wel degelijk grondig onderzoek wordt gedaan naar een aantal van deze bekende mensen. Miedel heeft veel ervaring met de openbare aanklagers en weet hoe ze te werk gaan. "Ze stoppen heel veel tijd en moeite in de Epstein-zaak, sommige aanklagers en FBI-agenten doen niets anders dan elke steen omdraaien."

Prins Andrew

Merel Pontier moet nog maar zien of iemand als prins Andrew daadwerkelijk strafrechtelijk wordt vervolgd, zoals nu bij Maxwell gebeurt. De prins is op dit moment verwikkeld in een civiele zaak. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij een geldboete krijgen. Een groot verschil met de 80 jaar celstraf die Ghislaine Maxwell boven het hoofd hangt.

De lat voor een strafzaak ligt veel hoger dan voor een civiele zaak. Pontier: "Ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ze hebben jaren de tijd gehad om prins Andrew strafrechtelijk aan te klagen. Het ligt politiek zo gevoelig, ik heb heel erg mijn twijfels of dat ooit gaat gebeuren."