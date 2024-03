O.a. Passagiers veroorzaken steeds vaker overlast in vliegtuigen, oud-KLM-purser Martin weet er alles van * Wetsvoorstel 'haardiscrimminatie' aangenomen in Frankrijk

Passagiers veroorzaken steeds vaker overlast in vliegtuigen, oud-KLM-purser Martin weet er alles van * Veel verkeersoverlast in Noord-Holland verwacht zodra Rijkswaterstaat begint met brugversteviging A7 * Wetsvoorstel 'haardiscrimminatie' aangenomen in Frankrijk * Groot tekort aan artsen buiten het ziekenhuis