O.a. Activisten in bomen om te demonstreren tegen kapping Sterrebos * Scholen met leerachterstanden krijgen vacatures nauwelijks gevuld * Wie haalt als eerste de Amerikaanse F35 uit Zuid-Chinese Zee?

Activisten in bomen om te demonstreren tegen de kapping van het Sterrebos * Ondanks extra geld krijgen scholen met leerachterstanden vacatures nauwelijks gevuld * Amerikaanse F35 in de Zuid-Chinese Zee, haalt de VS of China hem er als eerste uit? * Oekraïne: hoe kon het zo uit de hand lopen? * Risico's van vogelgriep voor mensen nemen toe