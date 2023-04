O.a. Nieuw onderzoek naar agressie in de gehandicaptenzorg * Reggaezanger Mo Ali uit Soedan kijkt vanuit Nederland toe hoe een oorlog zijn thuisland verscheurt * Gestopt met de twintigwekenecho

Nieuw onderzoek naar agressie in de gehandicaptenzorg * Reggaezanger Mo Ali uit Soedan kijkt vanuit Nederland toe hoe een oorlog zijn thuisland verscheurt: 'Het volk is degene die verliest' * Gestopt met de twintigwekenecho: verloskundepraktijk in Twente kan minder zorg leveren door personeelstekort en dat is op meer plekken zo * Oekraïne opnieuw getroffen door raketaanvallen