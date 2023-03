O.a. Zeker 200 kinderen met long covid in Nederland en nog altijd weinig bekend over behandeling: 'Dochter kan 3 uur per dag naar school' * Woongroepen voor mensen met een beperking vol

Zeker 200 kinderen met long covid in Nederland en nog altijd weinig bekend over behandeling: 'Dochter kan 3 uur per dag naar school' * Europees plan om migrantenstroom in te perken leidt juist tot meer doden, zien ze in het Zuid-Italiaanse Calabrië * Woongroepen voor mensen met een beperking vol * Nederlandse spermadonor verwekte wereldwijd honderden kinderen, nu volgt een rechtszaak