Maandelijkse zetelpeiling: NSC met elf zetels op dieptepunt in de zetelpeiling, kiezers willen dat Omtzigt alsnog meewerkt aan een rechtse coalitie * Het rekenniveau van de onderbouw van het middelbaar onderwijs is beneden peil * Zware criminelen die in de cel doorgaan met misdaad zijn grote zorg voor minister Weerwind: 'Ze hebben ongekende macht' * Akkerbouwers in de problemen door de natte winter