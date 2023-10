O.a. Wat er met Indonesische verpleegkundigen gebeurde nadat ze onder valse voorwendselen in Nederland kwamen * Waarom de koning geen belasting betaalt en wat er gebeurt als hij dit wel zou moeten

Wat er met Indonesische verpleegkundigen gebeurde nadat ze onder valse voorwendselen in Nederland kwamen * Waarom de koning geen belasting betaalt en wat er gebeurt als hij dit wel zou moeten * Voor veel Tweede Kamerleden is dit hun laatste Haagse kamerdag * Bedrijf ASML is een van de oorzaken van het tekort aan betaalbare huizen in regio Eindhoven, maar gaat nu woningbouwprojecten helpen