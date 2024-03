O.a. Waarom Egypte vredesakkoord met Israël niet snel opzegt * Rechters doen verschillende uitspraken over bescherming derdelanders in Nederland * Kiezers formerende partijen oneens over financiën

Waarom Egypte het vredesakkoord met Israël ondanks dreigement niet snel opzegt * Rechters doen verschillende uitspraken over bescherming van derdelanders in Nederland * Kiezers formerende partijen oneens over financiën, NSC weet verloren stemmers niet terug te halen in nieuwe zetelpeiling * Veel leraren maken hun eigen lesmateriaal