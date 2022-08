O.a. Oekraïense Onafhankelijkheidsdag tijdens oorlog: hoe beleven Oekraïeners in Nederland dat? * Valerij Zaloezjnyj: de opperbevelhebber die het Oekraïense leger al een halfjaar door de oorlog leidt

Oekraïense Onafhankelijkheidsdag tijdens de oorlog: hoe beleven Oekraïeners in Nederland dat? * Valerij Zaloezjnyj: de opperbevelhebber die het Oekraïense leger al een halfjaar door de oorlog leidt * Oorlogsdeskundige Frans Osinga geeft een laatste stand van zaken over de Russische inval in Oekraïne * 'Divorcing houses' bieden uitkomst voor mensen die na hun scheiding geen huis meer kunnen vinden * Nu nog te zien in het British Museum, maar voor hoelang: gaat de Steen van Rosetta terug naar Egypte?