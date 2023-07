Deze ouders regelden zelf een woonplek voor hun kinderen met beperking * De pil is uit bij jonge vrouwen * Natuurbranden in Griekenland * Nederlandse spaarders zoeken hogere rentes in het buitenland

Ondanks wooncrisis en tekorten in de zorg regelden deze ouders toch zelf een woonplek voor hun kinderen met beperking * De pil is uit bij jonge vrouwen * Natuurbranden in Griekenland * Nederlandse spaarders zoeken hogere rentes in het buitenland