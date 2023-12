O.a. Het Politiek Moment van 2023 wordt door Charlotte Nijs bekendgemaakt. * Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in de nieuwe Tweede Kamer?

Het Politiek Moment van 2023 wordt door Charlotte Nijs bekendgemaakt. Dit moment wordt gekozen door de leden van het EenVandaag Opiniepanel. De duiding van de fragmenten en de reportages uit het afgelopen politieke jaar is in handen van Joost Vullings. * Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in de nieuwe Tweede Kamer? * Het jaar waarin Mark Rutte zijn vertrek aankondigde: wat is zijn erfenis?