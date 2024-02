O.a. Hoe is het met gevluchte Oekraïners in Nederland? * Minister Kajsa Ollongren van Defensie belooft 'geen' limiet' aan militaire steun Oekraïne * We zijn nog niet voorbereid op volgende pandemie

Hoe is het nu met gevluchte Oekraïners in Nederland? * Minister Kajsa Ollongren van Defensie belooft dat er 'geen' limiet' zit aan militaire steun aan Oekraïne * We zijn nog niet voorbereid op een volgende pandemie * Vakantiegangers wijken uit naar buurlanden vanwege dure vliegtickets hier