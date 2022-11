O.a. Is corona voorbij? * Gepensioneerden weer aan het werk * Overheid deelt miljarden euro's uit aan infrastructuur, maar niet aan het noorden van Nederland

Is corona voorbij? Na 1000 dagen pandemie blijft herfstgolf uit * Gepensioneerden weer aan het werk, vaak uit financiële noodzaak * Overheid deelt miljarden euro's uit aan infrastructuur, maar niet aan het noorden van Nederland * Volgens Verenigde Staten steeds duidelijker dat in 'elke regio waar Russische troepen zijn ingezet' sprake is van oorlogsmisdaden