Presidentskandidaat Joe Biden heeft zich teruggetrokken: is Kamala Harris de beste kandidaat om Trump te verslaan? * Amerika-verslaggever Tom van 't Einde over de nieuwe kandidaat voor de Democraten * Britse kinderarts-onderzoeker over medische genderzorg aan kinderen * Het Nederlandse architectenbureau VenHoevenCS heeft het sportcomplex voor de Olympische Spelen in Parijs ontworpen