Bewogen week in Oekraïne-oorlog: Rusland uit graandeal gestapt en Wagner-groep naar Belarus * Terugbetalen van coronaschulden aan Belastingdienst brengt ondernemers in de problemen * 'Queer' of 'gay'? Generatiekloof zorgt voor spanningen achter de schermen bij Pride in Amsterdam * In Roermond kun je je bloeddruk laten meten in een winkel, maar ontlast je daarmee ook de zorg?