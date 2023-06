O.a. Zo drukken ultraconservatieve christenen in de VS hun gedachtegoed door (en dat beïnvloedt ook de Nederlandse politiek) * Onrust over Woningwet Hugo de Jonge * Hoe verder met Boris Johnson?

Zo drukken ultraconservatieve christenen in de VS hun gedachtegoed door (en dat beïnvloedt ook de Nederlandse politiek) * Onrust over Woningwet Hugo de Jonge * Extra euro's betalen om je vakantievlucht C02-neutraal te maken misleiding van de consument? * Hoe verder met Boris Johnson?