Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba vloog met Wopke Hoekstra mee naar New York, zo ging dat eraan toe * Van komiek in Kyiv naar soldaat aan het front: Serzh ruilde een jaar geleden zijn airsoftwapen in voor een echte * Nederlandse garnalenvissers woedend over nieuw besluit van de EU * De grachten van Venetië vallen droog