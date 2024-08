O.a. Misstanden bij politie Rotterdam: racisme, pesten en seksisme * Alles wordt duurder voor studenten, basisbeurs daalt in nieuwe collegejaar * Woningtekort is een puzzel die de overheid moet leggen

Misstanden bij de politie in Rotterdam: racisme, pesten en seksisme * Alles wordt duurder voor studenten en de basisbeurs daalt in het nieuwe collegejaar * Het woningtekort is een puzzel die de overheid moet leggen: waar komen nieuwe woningen? * Kroonprinses Amalia wordt lid van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V.