Het Politieke Moment 2022 staat in het teken van crises en gebrek aan vertrouwen in de politiek. Pieter Jan Hagens blikt samen met politiek commentator Joost Vullings terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. Hila Noorzai neemt de kijker mee naar de plekken waar de politieke besluiten vielen en Joyce Boverhuis van het Opiniepanel vertelt wat de panelleden belangrijk vinden en hoe ze naar de politiek kijken. En natuurlijk kiezen de leden van het EenVandaag Opiniepanel het Politieke Moment van 2022; wat is voor hen het belangrijkste moment geweest?