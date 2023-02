O.a. Terwijl Schiphol moet krimpen, verhoogt minister Harbers de geluidsnormen * Te weinig aandacht voor veiligheid in de energietransitie, waarschuwen experts

Terwijl Schiphol moet krimpen, verhoogt minister Harbers de geluidsnormen * Te weinig aandacht voor veiligheid in de energietransitie, waarschuwen experts * Na 500 jaar worden de Amsterdamse Wallen verplaatst, de vraag is waar naartoe * Wat is er aan de hand in Suriname?