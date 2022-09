O.a. Vernietigend rapportcijfer van 3,3 voor kabinet, meerderheid wil liever nieuwe verkiezingen * Dit is Giorgia Meloni, de radicaal-rechtse topfavoriet bij de Italiaanse verkiezingen

Vernietigend rapportcijfer van 3,3 voor kabinet, meerderheid wil liever nieuwe verkiezingen * Meeste vertrouwen in 'nieuwe' ministers Dijkgraaf, Kuipers en Yesilgöz, oude garde 'onbetrouwbaar' * Dit is Giorgia Meloni, de radicaal-rechtse topfavoriet bij de Italiaanse verkiezingen * Bijna de helft van de scholen draait de verwarming lager * Migranten in VS doorgestuurd naar Washington voor 'politieke show'