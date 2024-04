O.a. Nederlandse boeren verbouwen exotische gewassen door klimaatverandering * Wat kunnen we leren van het onderwijssysteem in Estland? * Oorlog Israël-Gaza verdeelt GL-PvdA

Van bedreiging een uitdaging maken: Nederlandse boeren verbouwen exotische gewassen door klimaatverandering * Wat kunnen we leren van het onderwijssysteem in Estland? * Oorlog Israël-Gaza verdeelt GL-PvdA * Extreme regenval in Dubai door klimaatmanipulatie