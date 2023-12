Nieuwe manier beoordeling eetplekken moet groei van fastfoodketens tegenhouden * Afslankmiddel semaglutide uitgeroepen tot 'medische doorbraak van het jaar' * DPG Media wil RTL Nederland overnemen

Nieuwe manier om eetplekken in winkelstraten te beoordelen moet groei van fastfoodketens tegenhouden * Afslankmiddel semaglutide (Ozempic) is door Science uitgeroepen tot 'medische doorbraak van het jaar' * DPG Media wil RTL Nederland overnemen: wordt het Belgische mediabedrijf te machtig in ons land?