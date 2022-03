O.a. Hans Jaap Melissen vanuit Kiev over de situatie in Oekraïne * Oekraïense kinderen naar school in Nederland. Kunnen de scholen dat aan? * Standplaats Enschede: wie controleert de gemeenteraad?

