Steeds meer ggz-klinieken moeten sluiten, in Lunteren willen medewerkers de kliniek kopen * Inoyson deed in Oekraïne mee aan de nationale voorronde en ziet het Eurovisie Songfestival nu als vluchteling in Nederland * Waarom er na zeventien jaar nog steeds strijd is om de ontpoldering van de Hedwigepolder * Eerste grote westerse investeerder in Rusland staat inmiddels lijnrecht tegenover Poetin * Situatie Nederlandse asielopvang