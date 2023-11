O.a. Leon en Ruben willen polarisatie tegengaan met een app om Nederlanders dichter bij elkaar te brengen * Wat kan er gedaan worden voor het Al Shifa ziekenhuis in Gaza?

Leon en Ruben willen polarisatie tegengaan met een app om Nederlanders dichter bij elkaar te brengen * Wat doen we aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen? 'Er is even aandacht voor en dan verslapt het weer' * Wat kan er gedaan worden voor het Al Shifa ziekenhuis in Gaza? * Nog 9 dagen tot de verkiezingen