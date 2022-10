O.a. Kabinet steekt weer ruim een miljard euro in kernreactor Petten, maar is dat wel nodig? * Meekijken met oud-secretaris Susan Top van Groninger Gasberaad naar verhoor van premier Rutte

Kabinet steekt weer ruim een miljard euro in kernreactor Petten, maar is dat wel nodig? * Meekijken met oud-secretaris Susan Top van Groninger Gasberaad naar verhoor van premier Rutte * Rusland-deskundige Niels Drost analyseert ontmoeting tussen Poetin en Erdogan * Moet koning Willem-Alexander wel of niet afreizen naar het WK voetbal in Qatar?