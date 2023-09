De situatie in Libië na storm Daniël * De kinderen in Marokko * PvdD-kiezers staan bijna unaniem achter Esther Ouwehand in conflict met bestuur * Dit is de nieuwe minister van Defensie in Oekraïne

De situatie in Libië na storm Daniël * De kinderen in Marokko * PvdD-kiezers staan bijna unaniem achter Esther Ouwehand in conflict met bestuur, ruime helft dreigt met overstap * 'Keiharde onderhandelaar die bereikt wat hij voor ogen heeft': dit is de nieuwe minister van Defensie in Oekraïne