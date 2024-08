O.a.: Onrust in Russische media over inval Oekraïne * Met nieuwe supercomputer kan KNMI het weer nog beter verwachten * Russische cyberaanval op ons energienetwerk is kwestie van tijd, zeggen experts

Onrust in Russische media over inval Oekraïne * Met nieuwe supercomputer kan het KNMI het weer nog beter verwachten: 4000 biljoen berekeningen per seconde * Russische cyberaanval op ons energienetwerk is een kwestie van tijd, zeggen experts: 'Stroomuitval kan keten van chaos veroorzaken' * Deze ethische hackers kunnen met gemak miljoenen zonnepanelen uitschakelen: 'Dan heb je een landelijke black-out' * Grenzen stellen aan demonstratierecht?