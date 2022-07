O.a.: Nederlandse visserij wordt geweerd uit Franse wateren * Aantal levenslange straffen in Nederland neemt flink toe * Geen dubbel glas, dan huurprijs omlaag vindt Woonbond

Nederlandse visserij wordt geweerd uit Franse wateren * Aantal levenslange straffen in Nederland neemt flink toe, maar 'toekomstige huurmoordenaars laten zich niet afschrikken' * Geen dubbel glas, dan huurprijs omlaag vindt Woonbond: 'Acht jaar wachten op isolatie is voor huurders veel te lang' * Hoe je voorkomt dat de telefoon de vakantie van je kinderen beheerst (en daarmee die van jou) * Nieuwe coronavariant ook in Nederland