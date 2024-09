O.a. Schijnzelfstandigen in de zorg moeten volgend jaar stoppen: wat is het gevolg van deze strengere aanpak? * Ondernemers maken zich grote financiële zorgen over zero-emissiezones

Schijnzelfstandigen in de zorg moeten volgend jaar stoppen: wat is het gevolg van deze strengere aanpak? * Ondernemers maken zich grote financiële zorgen over zero-emissiezones * SpaceX lanceert de eerste commerciële ruimtewandeling * Het nieuwe mestbeleid van het kabinet zorgt voor onrust onder varken- en kippenboeren