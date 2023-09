Kinderen mee naar een demonstratie, is dat handig? * Leven in Marrakesh gaat door na aardbeving * KNVB betaalde hackers * Deskundigen willen ook schadevergoeding voor broers en zussen na een misdrijf

Kinderen meenemen naar een demonstratie, is dat handig? * Leven in Marrakesh gaat door na de aardbeving * KNVB betaalde hackers, wat is er precies gebeurd? * Deskundigen willen ook schadevergoeding voor broers en zussen na een misdrijf