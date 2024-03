Een op de tien jongeren heeft weleens naaktfoto's van een ander doorgestuurd * Veel overlast van e-bikes in Amsterdam * Anti-Kremlingroepen zijn vanuit Oekraïne de grens met Rusland over getrokken

Een op de tien jongeren heeft weleens naaktfoto's van een ander doorgestuurd. Ook Charlotte heeft dit meegemaakt en werd afgeperst * Veel overlast van e-bikes in Amsterdam. Is de fietsen op afstand afremmen de oplossing? * Anti-Kremlingroepen zijn vanuit Oekraïne de grens met Rusland over getrokken