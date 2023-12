O.a. Vapes met smaakje verboden, maar hoe effectief is dat eigenlijk? * Standpunten van de PVV hoeven geen struikelblok te zijn voor formatie VVD, BBB en NSC

Vapes met smaakje verboden, maar hoe effectief is dat eigenlijk? * Standpunten van de PVV hoeven geen struikelblok te zijn voor formatie VVD, BBB en NSC * Rapport Adviesraad Migratie, moet de AOW-leeftijd naar 69 jaar? * Moet in alle steden maar 30 kilometer per uur gereden worden?