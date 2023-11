O.a. Niet welkom bij debatten en amper geld: kleine politieke partijen hebben moeite om aandacht te krijgen tijdens de campagne * Campagne gaat te weinig over veiligheid, vindt baas politiebond

Niet welkom bij debatten en amper geld: kleine politieke partijen hebben moeite om aandacht te krijgen tijdens de campagne * 'Hoeveel onveiligheid accepteren we nog?' Campagne gaat te weinig over veiligheid, vindt baas politiebond * Waarom ook veel zorgorganisaties morgen meelopen in de klimaatmars * Nog veel zwevende kiezers, stemhulp moet ze over de streep trekken