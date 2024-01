O.a. Aanpak stalking nog altijd niet op orde, familie vermoorde Hümeyra (16) teleurgesteld * Huizenbezitters maken zich ondanks wekenlang hoogwater weinig zorgen om schade

Aanpak stalking nog altijd niet op orde, familie vermoorde Hümeyra (16) teleurgesteld * Huizenbezitters maken zich ondanks wekenlang hoogwater weinig zorgen om schade * Limburger Bert is bang dat zijn huis onder water komt te staan om steden verderop droog te houden * Opnieuw een alarmerend rapport over noodopvang van asielzoekers die ondermaats is * Meerdere ministers en staatssecretarissen vertrekken voor nieuwe baan: is dat een probleem?