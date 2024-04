Week van de Rechtvaardige Straat: verkeersdoden vaak fietsers * Oppervlaktewater Nederland ernstig vervuild * Met de trein reizen in rolstoel niet makkelijk * Verbazing over 1 eurotax op elektronica

Week van de Rechtvaardige Straat: verkeersdoden zijn vaak fietsers * Oppervlaktewater in Nederland is ernstig vervuild * Met de trein reizen in een rolstoel is niet makkelijk, weet Floris: nieuwe landelijke afspraken moeten daar verandering in brengen * Verbazing over 1 eurotax op elektronica