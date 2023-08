Komst flexwoningen zorgt vaak voor onrust * Hoe zorgen we voor goede statiegeldinzameling? * Waarom zijn onze boodschappen duurder dan in het buitenland? * Taiwan bouwt grote chipfabriek in Duitsland

Komst flexwoningen zorgt vaak voor onrust * Hoe zorgen we voor goede statiegeldinzameling? * Waarom zijn onze boodschappen duurder dan in het buitenland? * Taiwan bouwt grote chipfabriek in Duitsland