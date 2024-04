Families van gegijzelde Israeliërs in Nederland * Nieuw onderzoek van AIVD en NCTV * Wat kan er in de formatie met migratie? * Banken staan niet te springen om goklimiet in te voeren

Families van gegijzelde Israeliërs in Nederland * Nieuw onderzoek van AIVD en NCTV * Wat kan er in de formatie met migratie? * Banken staan niet te springen om goklimiet in te voeren