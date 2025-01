O.a. Gasprijzen gaan omhoog en dat merken Nederlanders in hun portemonnee * NAVO-vloot bewaakt zeekabels door meerdere incidenten met sabotage * Door coronacrisis deuk in het vertrouwen in de overheid

De gasprijzen gaan omhoog en dat merken Nederlanders in hun portemonnee * NAVO-vloot bewaakt zeekabels door meerdere incidenten met sabotage * De coronacrisis heeft gezorgd voor een deuk in het vertrouwen in de overheid * Het defensiebudget wordt vergroot, maar dat geld kan niet gelijk worden uitgegeven